Алтай находится в лидерах по числу заболевших туберкулезом

Сам человек не распознает начало туберкулеза, поэтому важно проходить флюорографию Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край находится в числе лидеров по заболеваемости туберкулезом. И если еще несколько лет назад считалось, что этой болезни в основном подвержены неблагополучные слои населения, то в последнее время ситуация изменилась.

Главный фтизиатр края Елена Анисимова рассказала изданию Амик, что сейчас все чаще туберкулезом заболевают молодые люди из благополучных семей и предприниматели.

Первые признаки заболевания – общая интоксикация организма. Однако сам человек не распознает начало туберкулеза, поэтому важно проходить флюорографию.

Фтизиатр отметила, что туберкулез поражает практически весь организм, кроме ногтей и волос. По ее словам, все люди являются инфицированными, просто иногда иммунитет слабеет, и тогда заболевание начинает прогрессировать.