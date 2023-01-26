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НовостиОбщество26 января 2023 5:51

Алтай находится в лидерах по числу заболевших туберкулезом

Все чаще стали болеть молодые люди из благополучных семей
Александра Сапожкова
Сам человек не распознает начало туберкулеза, поэтому важно проходить флюорографию

Сам человек не распознает начало туберкулеза, поэтому важно проходить флюорографию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край находится в числе лидеров по заболеваемости туберкулезом. И если еще несколько лет назад считалось, что этой болезни в основном подвержены неблагополучные слои населения, то в последнее время ситуация изменилась.

Главный фтизиатр края Елена Анисимова рассказала изданию Амик, что сейчас все чаще туберкулезом заболевают молодые люди из благополучных семей и предприниматели.

Первые признаки заболевания – общая интоксикация организма. Однако сам человек не распознает начало туберкулеза, поэтому важно проходить флюорографию.

Фтизиатр отметила, что туберкулез поражает практически весь организм, кроме ногтей и волос. По ее словам, все люди являются инфицированными, просто иногда иммунитет слабеет, и тогда заболевание начинает прогрессировать.