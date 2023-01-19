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НовостиПолитика19 января 2023 9:45

Состоялись выборы главы Троицкого района

Его выбрали большинством голосов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Виктор Журавлев. Фото: предоставлено департаментом Администрации Губернатора и Правительства края по вопросам внутренней политики

Виктор Журавлев. Фото: предоставлено департаментом Администрации Губернатора и Правительства края по вопросам внутренней политики

19 января в Троицком районе Алтайского края состоялись выборы главы.

– На сессии Троицкого районного Совета депутатов главой района большинством голосов (15 из 16) избран Журавлев Виктор Владимирович, 1969 года рождения, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Свой профессиональный путь в органах местного самоуправления Журавлев начал в 2003 году. Занимал пост первого заместителя главы. Несколько раз получал приставку «и.о.».

Срок полномочий нового главы Троицкого района составит пять лет.