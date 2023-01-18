В Бийске свидание пары из приложения знакомств едва не закончилось убийством

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске будут судить местного жителя за покушение на убийство. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, 39-летний обвиняемый едва не убил свою новую знакомую из приложения для знакомств.

В мае этого года мужчина пришел в гости к женщине, с которой познакомился накануне в специальном приложении. На кухне они начали выпивать и общаться.

- Спустя некоторое время хозяйка отказалась от дальнейшего употребления спиртного, на что гость стал проявлять агрессию, высказывая слова физической расправы и нанося удары руками, - отметили в следкоме.

После угроз он перешел к действиям: взял нож и ранил потерпевшую. Женщина смогла выбежать из квартиры и попросить о помощи. Местные жители вызвали на место скорую помощь и полицию, потерпевшую госпитализировали.

Мужчина в ходе следствия не признал вину, сказав, что не собирался убивать знакомую. Дело направлено в суде.