Сильные морозы в Барнауле пойдут на спад 13 января

Ближайшие двое суток температура не порадует Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, когда морозы пойдут на спад в регионе, в том числе и в Барнауле. Согласно прогнозу, уже 13 января станет теплее.

11 и 12 января в Барнауле будет преимущественно без осадков, ночью и утром могут быть небольшой снег и изморозь. На дорогах ожидается гололед. Температура 11 января днем опустится от минус 24 до минус 26 градусов, а 12 января - от минус 20 до минус 22.

13 января местами по краю столбики термометров еще покажут отметку в минус 30 градусов, а ночные температуры составят от минус 19 до минус 24 градусов, днем - до минус 20. В Барнауле будет теплее: ночью от минус 21 до минус 23 градусов, а днем - от минус 12 до минус 14. Но возможны снег и метель.

В случае сильной метели возможны ограничения на дорогах, следить за дорожной обстановкой в регионе можно на сайте Минтраса Алтайского края.