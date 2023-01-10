Восстановить храм в барнаульском парке «Изумрудный» планируют уже в этом году

На протяжении почти 70 лет в здании работал планетарий Фото: Олег УКЛАДОВ

Закончить реконструкцию Крестовоздвиженского храма в барнаульском парке «Изумрудный» планируют закончить весной 2023 года. Об этом сообщает «Амик».

На протяжении почти 70 лет в здании работал планетарий. Сейчас помещение вновь находится в ведении РПЦ. Его реконструируют обратно в церковь.

- Точно о сроках завершения работ неизвестно, в этом году он точно будет открыт — скорее всего, первая служба пройдёт весной, рассчитываем на это, - рассказали в Алтайской епархии.

Перед Новым годом на крыше храма установили крест с куполом, оборудовали новую систему отопления и заменили электропроводку. Сейчас рабочие занимают внутренней отделкой церкви.

Известно, что Крестовоздвиженский храм был построен еще в 1908 году.