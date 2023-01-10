В Алтайском крае медики ожидают приход новой волны гриппа

В основном у пациентов выявляли штамм H1N1. который по-другому называют свиным гриппом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае медики ожидают новый приход волны гриппа. Не исключено, что в регионе активизируются новые другие штаммы, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов во время пресс-конференции.

После каникул наблюдается ожидаемый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. При этом по взрослому населению регистрируется все меньше обращений. Однако медики не исключают, что вскоре число заболевших может вновь вырасти.

По словам Дмитрия Попова, обычно пик заболеваемости наблюдается в феврале-марте, но в этом году срок сместился на конец ноября-декабрь. В основном у пациентов выявляли штамм H1N1. который по-другому называют свиным гриппом.

– Традиционная история, когда на смену гриппу А приходит В. Исключать возможность прихода штамма В не можем, - отметил Дмитрий Попов.