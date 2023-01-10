На Алтае нашли четверых мужчин, которые неделю назад уехали на снегоходах и пропали

Мужчины живы и здоровы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай нашли четырех мужчин, которые 2 января уехали на снегоходах и пропали. Об этом сообщили в региональном МЧС.

– Сегодня поисковой группе, следовавшей по маршруту потерявшихся удалось связаться с ними по радиостанции и выяснить что все они живы, здоровы, в медицинской помощи не нуждаются, находятся в охотничьей избушке, - говорится в сообщении.

Поисковой группе уже удалось добраться до избушки, в которой находились мужчины. Их снегоходы заправят топливом и они отправятся домой по проложенной поисковиками дороге.