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НовостиПроисшествия10 января 2023 8:55

35-летний барнаулец украл у своего начальника 100 тысяч рублей

Он трудился на должности разнорабочего
Вера Березовская
Полицейские изъяли у подозреваемого 95 тысяч рублей

Полицейские изъяли у подозреваемого 95 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле возбудили уголовное дело против 35-летнего мужчины, который подозревается в краже денег у своего начальника. Подробности рассказали в региональном МВД.

– Накануне в дежурную часть отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что из его автомобиля похищены денежные средства в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в МВД.

Деньги лежали под сиденьем машины. По подозрению в краже задержали мужчины, который трудился у потерпевшего в качестве разнорабочего.

Выяснилось, что подозреваемый видел, откуда работодатель выдает деньги и решил украсть их. Мужчина взял всю сумму, которая лежала в машине.

Полицейские изъяли у подозреваемого 95 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить на собственные нужды.