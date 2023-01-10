Экс-супруга убитой жительницы Барнаула Елены Падун заключили под стражу

Он признался в убийстве Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жителя Барнаула, бывшего супруга найденной мертвой на крыше многоэтажки Елены Падун заключили под стражу по обвинению в убийстве женщины. Об этом сообщает региональный СК.

– По данным следствия, в ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину, - рассказали в Следкоме.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый отнес труп женщины на крышу многоэтажки и присыпал снегом, также он избавился от ее вещей и телефона. 38-летняя женщина была заявлена как пропавшая без вести. Ее тело обнаружили спустя три дня – 8 января.

Ранее следователи опубликовали видео признания экс-мужа Елены Падун в ее убийстве.