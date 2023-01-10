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НовостиОбщество10 января 2023 7:42

Жители Алтайского края стали меньше травиться алкоголем в период новогодних праздников

Число случаев интоксикации снизилось по сравнению с прошлым годом
Вера Березовская
Новогодние каникулы в целом прошли намного спокойнее для региональной токсикологической службы

Новогодние каникулы в целом прошли намного спокойнее для региональной токсикологической службы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Массовых отравлений алкоголем за период новогодних праздников в Алтайском крае не было. Об этом рассказал глава Минздрава региона Дмитрий Попов на пресс-конференции.

По словам министра, число случаев интоксикации снизилось по сравнению с прошлым годом. Непосредственно алкоголь стал причиной отравления у 12 человек. В целом за новогодние праздники в Алтайском крае зарегистрировали 28 случаев подобных.

Попов привел для сравнения данные за прошлый год. В 2022-м был зафиксирован 41 случай отравления.

Поэтому этим новогодние каникулы в целом прошли намного спокойнее для региональной токсикологической службы, чем прошлые.