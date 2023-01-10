Вблизи Барнаула построят новый коттеджный поселок с неэлитными домами

На территории планирует возвести примерно 600 стандартных усадьб Фото: Олег УКЛАДОВ

Вблизи Барнаула собираются построить новый коттеджный поселок Правобережный. Как пишет «Толк», он разместится по соседству с микрорайоном Чистые Пруды в селе Фирсово Первомайского района.

От краевой столицы до будущего коттеджного поселка расстояние составляет 11 км. На территории планирует возвести примерно 600 стандартных усадьб, которые «не претендуют на элитный класс».

Также здесь хотят провести все необходимые коммуникации: водопровод, электричество, канализацию.