Министерство природы пытается наказать барнаульского застройщика за неготовность к засыпке ковша

Суд пришел к выводу, что нарушение договора между сторонами не привело к тяжелым негативным последствиям Фото: Олег УКЛАДОВ

Минприроды Алтайского края судится с барнаульским застройщиком из-за того, что он вовремя не подготовился к засыпке акватории Ковша. Об этом пишет «Толк».

Заявитель потребовал более 3,7 млн рублей неустойки от компании «ГенПодряд». С этой фирмой заключен договор на создание искусственного участка в акватории Оби. Претензия состояла в том, что якобы застройщик в течение полугода с момента подписания договора не представил документацию по планировке территории.

Ответчик объяснил задержку тем, что появились новые обстоятельства. Оказалось, что территория находится в границах санитарно-защитной зоны производственной базы Барнаульского района водных путей и судоходства (Ковш). Ранее же этих данных не было нигде: ни в документации, представленной на аукцион, ни в договоре. В связи с этим компания «ГенПодряд» вынуждена за свой счет разработать документацию о внесении изменений в границы санитарно-защитной зоны. В материалах дела говорится, что на сегодняшний день она готова и отправлена на согласование.

Суд пришел к выводу, что нарушение договора между сторонами не привело к тяжелым негативным последствиям, поэтому размер неустойки вместо требуемых истцом 3,7 млн составил всего лишь 100 тысяч рублей.

Однако минприроды не устроило такое решение и в конце 2022 года ведомство подало аппеляцию.

Напомним, ранее власти, архитекторы и застройщики обсудили перспективы строительства в Барнауле многоэтажек.