Морозы под минус 40 вновь ударили по Алтайскому краю

Днем 10 января температура составит от -23 до -28 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь пришли морозы. Подробнее о погоде рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем 10 января температура составит от -23 до -28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы могут достигнуть до 13 м/с.

В ближайшую ночь, с 10 на 11 января, температура опустится еще ниже – до -33, а местами до -38.

В Барнауле 10 января днем температура воздуха составит от -23 до -25. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, скорость которого составляет 3-8 м/с.