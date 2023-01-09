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НовостиОбщество9 января 2023 13:04

Тротуары Барнаула превратились в каток после резкого похолодания

Об этом сообщают горожане
Герман Архаров
Гололед

Гололед

Фото: Виталий БАРАБАШ

В понедельник, 9 января, улицы Барнаула превратились в каток после резкого похолодания. Днем ранее местами было около 0, а к утру новой рабочей недели температура серьезно понизилась.

Барнаульцы написали в соцсестях, что на многих тротуарах очень сколько и ходьба по ним – настоящее испытание. Горожане сообщали, что местами дорога до работы напоминала полосу препятствий. В мэрии отметили, что обрабатывают тротуары песком и реагентами

С проблемами сталкивали и автомобилисты, которые рассказывали, что попадали в ледяные колеи. О сильной гололедице ранее предупреждали алтайские синоптики.

Добавим, что в следующие в Алтайском крае серьезно похолодает. Столбики термометров опустятся до отметок -30 градусов и ниже.