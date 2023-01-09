8 человек погибли на дорогах Алтайского края за новогодние выходные

Важно соблюдать ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 по 8 января в Алтайском крае произошло 34 ДТП. В авариях пострадали 46 человек и 8 погибли, сообщает МВД региона.

Чаще всего причиной аварий становятся нарушение ПДД одним или несколькими автомобилистами. Водители и пешеходы должны не просто знать правила, но и неукоснительно соблюдать их, ведь нарушения могут стоит жизни.

В ГИБДД призывают жителей и гостей региона быть внимательными во время движения. Следует соблюдать скоростной режим, сохранять необходимую дистанцию.

Ранее мы писали о том, что 9 января в Алтайском крае опрокинулся автобус с 54 пассажирами. В результате ДТП пострадали 5 человек.