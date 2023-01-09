В Барнауле запретят стоянку еще на четырех улицах

Знаки установят с 12 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще на четырех улицах Барнаула запретят стоянку транспорта для очистки дорог от снега. Об этом предупреждают в мэрии.

Новые ограничения начнут действовать с 12 января на следующих участках краевой столицы:

– четная и нечетная сторона улицы Западной 10-я (от Германа Титова до здания №60 в на Эмилии Алексеевой). Время действия ограничений – с 21 до 6 утра

– улица Антона Петрова (от Шукшина до здания №239 на Антона Петрова). Время действия ограничений – с 22 до 6 часов.

– улица Солнцева (от здания №9 до №7). Время действия ограничений – с 21 до 6 утра

– улица Северо-Западная (от проспекта Ленина до Калинина).

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием.