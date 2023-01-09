Праздничные выходные в Барнауле прошли без серьезных ЧП

Совещание в мэрии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новогодние выходные прошли в Барнауле без значительных происшествий. Итоги праздников подвели на совещании в администрации краевой столицы.

В выходные дни полицейские работали в усиленном режиме, в том числе на праздничных площадках краевой столицы. Никаких значительных происшествий не произошло.

Также в Барнауле не зафиксировали серьезных коммунальных аварий. Причина в заметном потеплении – средняя температура воздуха составила -7 градусов, в некоторые дни был даже небольшой плюс. При этом в ближайшее время в краевой столице, как и в целом в Алтайском крае, серьезно похолодает.

Глава города Вячеслав Франк поручил усилить уборку кровель многоквартирных домов, а также дворов от снега. Также особе внимание следует уделить борьбе с гололедом.