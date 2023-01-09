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НовостиОбщество9 января 2023 10:05

Возможную причину пожара в барнаульском ТЦ назвали в экстренных службах

Возгорание ликвидировали на площади около 500 квадратных метров
Герман Архаров
Пожар произошел ночью

Пожар произошел ночью

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Аварийный режим работы электросети, по предварительным данным, стал причиной пожара в торгово-сервисном центре «Успех». Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

Очаг возгорания был на складе на третьем этаже здания. Был объявлен повышенный ранг пожара, на месте ЧП работали более 90 человек. Возгорание ликвидировали на площади около 500 квадратных метров.

Во время борьбы с огнем пострадал один спасатель.

Ранее мы подробно рассказывали о состоянии пожарного, который пострадал во время тушения этого ТЦ.