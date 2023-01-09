Сильный ветер повалил городскую елку в Камне-на-Оби

Фото: Telegram-канал Ивана Панченко

В ночь на 9 января сильный ветер повалил главную городскую елку в Камне-на-Оби. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Каменского района Иван Панченко.

– Ветер был такой силы, что сломал ствол городской елки, и она рухнула на пешеходную зону, не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шел мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз, – отметил Иван Панченко

К счастью, в результате падения елки никто не пострадал. Световые фигуры также не повреждены.

Специалисты уже демонтировали городскую ель, но фигуры остаются радовать горожан.