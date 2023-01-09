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НовостиОбщество9 января 2023 7:07

На алтайских трассах сняли введенные для движения автобусов ограничения

Дорожная обстановка находится на контроле
Герман Архаров
Автомобилистам нужно быть внимательными

Автомобилистам нужно быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 января на дорогах Алтайского края полностью восстановили движение пассажирских автобусов, которое ранее ограничивали из-за непогоды. Об этом сообщает минтранс региона.

Дорожная обстановка находится на постоянном контроле представителей ведомства. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае из-за гололеда и сильного ветра в регионе отменяли все автобусные рейсы на региональных трассах.