Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Алтае

На месте аварии Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Пятерым пострадавшим в ДТП с автобусом в Панкрушихинском районе Алтайского края 9 января оказали помощь. Об этом сообщает минздрав региона.

На место аварии выезжали две бригады скорой помощи. Для диагностики пострадавших с травмами легкой и средней степени тяжести направили в Панкрушихинскую ЦРБ. Одну девушку госпитализировали в Каменскую межрайонную больницу.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае опрокинулся автобус пассажирами. В результате этой аварии пострадали пять человек. По предварительным данным ГИБДД, водитель не спаривался с управлением, на дороге был сильный гололед. Правоохранители проводят проверку по факту этой аварии.