В Барнауле пропавшую женщину нашли мертвой на крыше дома

Правоохранители продолжают расследование Фото: Олег УКЛАДОВ

Пропавшую жительницу Барнаула нашли мертвой. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, сообщает СУ СК региона.

Тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти нашли 8 января на крыше многоэтажки на улице Юрина. Вскоре по подозрению в убийстве задержали бывшего мужа горожанки.

По предварительным данным следствия, бывшие муж и жена поругались, потому что барнаулец не хотел выселяться из квратиры, несмотря на официальный развод. Во время конфликта он задушил женщину, а потом вынес тело на крышу дома и присыпал снегом. Также избавился от телефона и вещей погибшей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование. Готовится ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.