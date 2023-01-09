Дорожники устраняют последствия пожара в барнаульском ТЦ

Пожар потушили Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле дорожники устраняют последствия пожара в ТЦ на улице Попова. Автомобилистов просят быть внимательными, пишет мэрия.

На участке дороги по четной стороне улицы Попова, от проезда Северного Власихинского до Власихинской стояла вода. Дорожники открыли решетки ливнеприемных колодцев, для устранения последствий на месте работает спецтехника.

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этого участка, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее мы писали, что во время тушения ТЦ пострадал пожарный.