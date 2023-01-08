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НовостиОбщество8 января 2023 10:21

Барнаульские кинотеатры покажут «Аватар 2. Путь воды»

В прокате блокбастер будет с 12 по 25 января
Александра Сапожкова
Ранее «Киномир» не показывал западные фильмы без согласия правообладателя

Ранее «Киномир» не показывал западные фильмы без согласия правообладателя

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый зарубежный блокбастер «Аватар 2. Путь воды» покажут в барнаульских кинотеатрах сети «Киномир», несмотря на санкции. Об этом сообщается на сайте kino-mir.ru.

В прокате фильм будет с 12 по 25 января. Возрастные ограничения: 16+.

Отметим, что ранее «Киномир» не показывал западные фильмы без согласия правообладателя. Такие фильмы шли только в кинотеатре «Пионер».

В сеть «Киномир» входят кинотеатры «Огни», «Европа», «Арена», «Галактика», «Мир».