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НовостиОбщество8 января 2023 9:43

Необычные снежные рулоны сняли на видео в Алтайском крае

Природное явление наблюдали в Тогульском районе
Александра Сапожкова
Для появления рулонов нужны специфические погодные условия

Для появления рулонов нужны специфические погодные условия

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края сняли на видео необычное природное явление – снежные рулоны. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Бийск – мой город».

- В селе Антипино Тогульского района, что находится в 100 км от Бийска, на днях произошло интересное природное явление. Снег скатывался в рулоны, - написали очевидцы.

В Википедии сказано, что это метеорологическое явление, при котором снежные комья образуются под действием ветра и гравитации без участия человека. Встречается они очень редко. Для их появления нужны специфические условия: слой снега должен покрывать поверхность, но не прилипать к ней, снег должен быть влажным, но рыхлым и пушистым, а ветер — достаточно сильным, чтобы перемещать комья, но не столь сильным, чтобы разрушить их.