Погода в Алтайском крае 8, 9, 10, 11 января 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край идут сильные морозы. Прогноз погоды передает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, холодать начнет в ночь на 10 января. Температура опустится до -24,-29 градусов, а местами по западу до -34. Днем ожидается -18,-23, по западу до -28 гр.

Ночью 11 января будет еще холоднее: -28,-33, местами до -39. А днем столбик термометра поднимется до -25,-30 градусов, местами до -19,-24.

На вечер 8 января и сутки 9 января объявлено штормовое предупреждение. В крае ожидаются мокрый снег и снег с дождем, метели, гололед, порывы ветра местами до 25-27 м\с. Местами также возможны снежные заносы.