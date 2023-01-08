Трех человек спасли через окно на пожаре в Барнауле

Пожар в Барнауле на ул. Воровского 8 января 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

8 января в районе 7.30 в Барнауле на улице Воровского горел двухэтажный жилой дом. Пожарные спасли трех человек через окно, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели обнаружили, что горят вещи и мебель в одной из квартир на втором этаже. В подъезде при этом наблюдалось плотное задымление.

- При помощи трехколенной лестницы три человека были спасены через оконный проем со второго этажа, 12 человек из других квартир вышли самостоятельно, - рассказали в МЧС.

Возгорание ликвидировали спустя 20 минут. Дальнейшего распространения огня и гибели людей удалось не допустить. В тушении было задействовано пять единиц техники и 22 человека. Общая площадь пожара составила около пяти квадратных метров.