Пожар в гриль-баре «Шашлыкофф» в Барнауле 7 января 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

7 января в барнаульском гриль-баре «Шашлыкофф» произошло возгорание вытяжки. Самостоятельно из помещения эвакуировались 35 человек, сообщает алтайское управление МЧС.

По данным ведомства, в тушении помещения на ул. Молодежной было задействовано три автоцистерны и 12 человек. Когда они прибыли на место, то увидели плотное задымление.

- Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра, пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Причина возгорания пока не известна.