В Барнауле откроется аптека со своим производством лекарств

Аптека откроется на улице Малахова, 111 Фото: Олег УКЛАДОВ

Государственная сеть «Аптеки Алтая» расширится 2023 году. В частности появится первая в Барнауле производственная аптека на улице Малахова, 111, сообщает Минздрав региона.

По данным ведомства, она уже полностью готова к открытию. Себестоимость у препаратов будет ниже. Так, люди смогут купить порошки от простуды в 1,5-2 раза дешевле, чем в частных аптеках.

Востребованные лекарства будут производить по специальной методичке, которую разработали совместно Алтайским государственным медуниверситетом и крупными поликлиниками региона.