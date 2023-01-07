На алтайской трассе машина слетела в кювет и опрокинулась на крышу

Машина серьезно повреждена Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вчера, 6 января, произошло ДТП. Легковой автомобиль слетел в кювет и опрокинулся на крышу. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

- На трассе «Барнаул - Алейск» перед Калманкой машина слетела в кювет и перевернулась на крышу, - пишут в группе.

Как пояснили в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, никто не пострадал. Повреждена машина. Владелец автомобиля решает вопрос с ее транспортировкой с места ДТП.

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