Фото: страница во Вконтакте губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Рождеством. Свое обращение он опубликовал в социальных сетях.

Сегодня глава региона поздравил со светлым Рождеством Христовым митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. Виктор Томенко побывал на праздничном богослужении, поговорил с митрополитом на духовные темы.

- Для большинства из нас празднование Рождества Христова – это дань многовековым традициям. В этот день в кругу семьи мы благодарим друг друга за терпение и поддержку, сердечно желаем родным и близким здоровья и благополучия, а своей Родине – сил и процветания! Дорогие друзья! Пусть Рождество укрепит вашу веру в лучшее, сделает каждого добрее, чище и счастливее! - отметил губернатор.

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