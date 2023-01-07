На дорогах Барнаула 7 января задействовано 140 единиц спецтехники

Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. В ночь на 7 января с дорог города вывезли более 8 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 248 тонн песчано-соляной смеси. В ночную смену на городских улицах работала 171 единица снегоуборочной техники.

Снег вывозили с проспектов и участков улиц, внутриквартальных проездов. Днем на дорогах работают 140 единиц снегоуборочной техники.

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