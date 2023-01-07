В Алтайском крае возобновлено движение по трассе «Змеиногорск - Рубцовск»

Закрыта часть трассы К-09 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае для всех видов транспорта открыли еще один участок дороги. Об этом сообщает Алтайавтодор. Речь идет о трассе К-03 «Змеиногорск - Рубцовск».

- Остается ограниченным движение для всех видов транспорта на одном участке дороги регионального значения: К-09 Третьяковский район (с 143 по 169 км), - уточняют в Алтайавтодоре.

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