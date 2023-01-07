В Алтайском крае полицейские спасли семью из снежного плена

Инспекторы совместно с сотрудниками дорожной службы смогли вызволить машину из снега при помощи тяжелой техники Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли семье выбраться из снежного плена. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Известно, что на 360 км федеральной трассы Р-256 иномарка съехала с дороги и забуксовала в сугробе. В машине находилась семейная пара, которая ехала из Республики Алтай в Барнаул. Сообщение о случившемся поступило в полицию. На место выехал наряд дорожно-патрульной службы.

- Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на помощь, так как никто из проезжавших мимо автомобилистов не смог помочь вытащить транспортное средство, - пишет ведомство.

Инспекторы совместно с сотрудниками дорожной службы смогли вызволить машину из снега при помощи тяжелой техники.

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