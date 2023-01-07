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НовостиОбщество7 января 2023 3:59

В барнаульском зоопарке прошло открытие выставки светящихся фигур

Оно состоялось 6 января
Антонина Лышова
Для посетителей организаторы подготовили развлекательную программу с играми и мастер-классами

Для посетителей организаторы подготовили развлекательную программу с играми и мастер-классами

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» вчера, 6 января, прошло открытие выставки светящихся фигур. Фотоотчет уже появился на странице учреждения.

Теперь по соседству с обитателями зоопарка «поселились» светящиеся животные: олени, зайцы и медведи. Арт-объекты успели положительно оценить местные жители:

- Спасибо всему коллективу зоопарка за такую красивую работу, - пишут горожане в комментариях.

Для тех, кто пришел на выставку, организаторы подготовили развлекательную программу с играми и мастер-классами.

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