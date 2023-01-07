Небольшой снег и до +2 градусов прогнозируют в Алтайском крае на Рождество

В Барнауле будет -3... -5 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на Рождество, 7 января, обещают тёплую погоду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха -3...-8 градусов, по югу местами столбики термометров покажут до +2 градусов. В Барнауле будет -3... -5 градусов.

- Небольшой снег. В утренние часы по северу местами возможна изморозь.На дорогах гололедица, - обещают синоптики.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, в каких храмах пройдут службы на Рождество в Барнауле - 2023

Рассказываем, где пройдут службы на Рождество в Барнауле - 2023 (подробнее)