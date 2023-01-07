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НовостиОбщество7 января 2023 1:34

Небольшой снег и до +2 градусов прогнозируют в Алтайском крае на Рождество

На дорогах будет сильная гололедица
Антонина Лышова
В Барнауле будет -3... -5 градусов

В Барнауле будет -3... -5 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на Рождество, 7 января, обещают тёплую погоду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха -3...-8 градусов, по югу местами столбики термометров покажут до +2 градусов. В Барнауле будет -3... -5 градусов.

- Небольшой снег. В утренние часы по северу местами возможна изморозь.На дорогах гололедица, - обещают синоптики.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с.

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