В Алтайском крае пропал 41-летний мужчина с карими глазами

Рост мужчины 170 сантиметров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ищут 41-летнего мужчину с карими глазами. Информация об этом размещена на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 26 декабря. В день исчезновения он был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм, черную шапку и сапоги. Рост мужчины 170 сантиметров, у него русые волосы.

- Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52, - пишут в группе.

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