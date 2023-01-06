В филармонии Алтайского края покажут хореографическую сказку «Аленький цветочек»

Фото: Государственная филармония Алтайского края

В Государственной филармонии Алтайского края покажут хореографическую сказку для детей. Ансамбль «Огоньки» имени Гарри Полевого 7 января представит «Аленький цветочек». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Над постановкой работали балетмейстер-постановщик из Санкт-Петербурга Надежда Калинина, главный балетмейстер заслуженная артистка РФ Ирина Менялина и балетмейстер-репетитор Татьяна Кучеренкова.

На сцену выйдут заслуженные артисты края. Начало представления в 11:00. Телефон кассы: (3852) 50-05-20.

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