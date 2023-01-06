Из Барнаула появится новый прямой авиарейс в Омск с 17 января

Время в пути составит два часа
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новый прямой авиарейс из Барнаула в Омск появится с 17 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Отметим, что на данный момент открыта продажа билетов. Стоимость билета в одну сторону составляет 4,7 тыс. рублей. Самолет в осенне-зимний период будет летать один раз в неделю по вторникам. Время в пути составит два часа.
Из Омска самолет будет вылетать в 17:00, а приземляться в Барнаул в 20:00. Из краевой столицы вылет назначен в 20:50, в Омск самолет прилетит в 21:55.
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