С дорог Барнаула в ночь на 6 января вывезли более 8 тыс. кубометров снега

Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 230 тонн песчано-соляной смеси Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на 6 января с дорог Барнаула вывезли 8311 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 230 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 183 единицы снегоуборочной техники, - пишет пресс-служба.

Снег вывозили с проспектов и улиц город. Также в преддверии праздника дорожная служба расчищала подъезды к храмам. Отметим, что на дорогах днем будет задействовано 140 единиц спецтехники.

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