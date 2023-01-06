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НовостиОбщество6 января 2023 6:28

С дорог Барнаула в ночь на 6 января вывезли более 8 тыс. кубометров снега

В уборке снега было задействовано 183 единицы снегоуборочной техники
Антонина Лышова
Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 230 тонн песчано-соляной смеси

Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 230 тонн песчано-соляной смеси

Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на 6 января с дорог Барнаула вывезли 8311 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 230 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 183 единицы снегоуборочной техники, - пишет пресс-служба.

Снег вывозили с проспектов и улиц город. Также в преддверии праздника дорожная служба расчищала подъезды к храмам. Отметим, что на дорогах днем будет задействовано 140 единиц спецтехники.

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