В алтайском селе четыре человека отравились угарным газом

Пострадавших госпитализировали Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В селе Коротояк Хабарского района четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Среди пострадавших есть ребенок.

- Госпитализированы в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Пожара на месте происшествия не было, - уточняет пресс-служба.

Известно, что предварительная причина отравления — закрытая заслонка печи. Ранее мы писали, что четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в селе Сосновка Заринского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом на Алтае

Госпитализация им не потребовалась (подробнее)