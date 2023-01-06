В алтайском селе четыре человека отравились угарным газом

Пострадавших госпитализировали
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В селе Коротояк Хабарского района четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Среди пострадавших есть ребенок.
- Госпитализированы в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Пожара на месте происшествия не было, - уточняет пресс-служба.
Известно, что предварительная причина отравления — закрытая заслонка печи. Ранее мы писали, что четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в селе Сосновка Заринского района.
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