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НовостиОбщество6 января 2023 1:42

В Алтайском крае 6 января прогнозируют метели и до +5 градусов

На дорогах будет сильная гололедица
Антонина Лышова
Ожидаются метели и мокрый снег

Ожидаются метели и мокрый снег

Фото: Антонина Лышова

В Алтайском крае 6 января будет снежно. Ожидаются метели, мокрый снег с дождем, сильная гололедица. Подробный прогноз погоды представили синоптики регионального Гидрометцентра.

Средняя температура воздуха составит от 0 до - 5 градусов. По югу столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать до 25-27 м/с. В Барнауле синоптики прогнозируют 0... -2 градуса. Временами ожидаются мокрый снег и метель.

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