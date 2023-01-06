В Алтайском крае 6 января прогнозируют метели и до +5 градусов

Ожидаются метели и мокрый снег
Фото: Антонина Лышова
В Алтайском крае 6 января будет снежно. Ожидаются метели, мокрый снег с дождем, сильная гололедица. Подробный прогноз погоды представили синоптики регионального Гидрометцентра.
Средняя температура воздуха составит от 0 до - 5 градусов. По югу столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать до 25-27 м/с. В Барнауле синоптики прогнозируют 0... -2 градуса. Временами ожидаются мокрый снег и метель.
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