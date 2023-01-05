Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 7:23

Жителей Алтая попросили не нажимать на мерцающие открытки в мессенджерах

В них могут быть вшиты вредоносные ссылки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Полиция предупредила о мошенниках

Полиция предупредила о мошенниках

Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае жителей просят остерегаться мошенников и не переходить по неизвестным ссылкам. По информации ГУ МВД по региону, за мерцающими открытками могут скрываться вредоносные ссылки, благодаря которым аферисты могут заполучить личные данные.

- Переход по таким ссылкам грозит потерей личных данных. В итоге преступники могут взломать соцсети и обирать друзей жертвы, прося в долг от её имени, шантажируют или могут получить доступ к банковским счетам, - предупредили в полиции.

Жителей региона просят оставаться бдительными и не совершать поспешных действий.