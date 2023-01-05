Жителей Алтая попросили не нажимать на мерцающие открытки в мессенджерах

Полиция предупредила о мошенниках Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае жителей просят остерегаться мошенников и не переходить по неизвестным ссылкам. По информации ГУ МВД по региону, за мерцающими открытками могут скрываться вредоносные ссылки, благодаря которым аферисты могут заполучить личные данные.

- Переход по таким ссылкам грозит потерей личных данных. В итоге преступники могут взломать соцсети и обирать друзей жертвы, прося в долг от её имени, шантажируют или могут получить доступ к банковским счетам, - предупредили в полиции.

Жителей региона просят оставаться бдительными и не совершать поспешных действий.