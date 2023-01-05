Бийчане задерживают медиков скорой помощи, заставляя надевать бахилы

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске сотрудников скорой медицинской помощи задерживают, заставляя надевать бахилы и пакеты. Как сообщает «Бийский рабочий», по закону медики не обязаны их надевать.

В постановлении Минздрава нет нормативно-правовых актов, которые обязывали бы медиков надевать бахилы. Кроме того, главное при вызове - помочь пациенту оперативно, однако не все бийчане это понимают.

- Да, многие требуют их надеть, да еще подают мешки из-под продуктов, большие такие. Если кому помощь нужна, даже если дома очень чисто, просят – проходите скорее. И это нормально. А бывает, когда и у порога обслуживаем, потому что дальше пройти нельзя - «натащим грязь», и таких бийчан немало, - рассказала фельдшер линейной бригады Наталья Диго.

Другой фельдшер Максим Максимкин подчеркнул, что при вызове скорой помощи очень важно оказать помощь экстренно, так как счет может идти на минуты.