В Барнауле при попытке сбыта героина задержали иностранца

Полиция заключила мужчину под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция задержала гражданина Узбекистана, который подозревается в сбыте наркотиков. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, у задержанного нашли героин.

При обыске в доме иностранца нашли весы и материал для упаковок. С помощью мессенджера он получал координаты оптовых партий наркотиков, фасовал их и делал закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

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