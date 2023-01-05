В Барнауле при попытке сбыта героина задержали иностранца

Полиция заключила мужчину под стражу
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле полиция задержала гражданина Узбекистана, который подозревается в сбыте наркотиков. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, у задержанного нашли героин.
При обыске в доме иностранца нашли весы и материал для упаковок. С помощью мессенджера он получал координаты оптовых партий наркотиков, фасовал их и делал закладки.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле у иностранца изъяли героин на 20 млн рублей
Общая масса наркотиков составила 4 килограмма (подробнее)