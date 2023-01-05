В Барнауле начали проверку грунта на участке реконструкции путепровода

Реконструкция путепровода Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на путепроводе начали проверять грунт на прочность. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по реконструкции продолжаются.

Подрядная организация «Барнаульское ДСУ №4» напомнила, как происходит этот процесс: к анкерным сваям прикрепили балки, которые нагружены железобетонными плитами, а далее на конструкцию при помощи домкратов давят более 200 тонн. В таком положении конструкция остается статичной сутки.

- Если за это время не происходит деформации, испытание считается пройденным, - пояснили в мэрии.

Также продолжаются устройство свай и работы на трехпролетном путепроводе.