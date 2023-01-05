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НовостиПроисшествия5 января 2023 4:02

Автомобиль врезался в скалу на Чуйском тракте

Водитель был лишен водительских прав
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай на Чуйском тракте автомобиль УАЗ врезался в скалу. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, водитель и пассажир госпитализированы в больницу.

Авария произошла вечером 3 января на 693-ем километре Чуйского тракта в Онгудайском районе. Машина сначала слетела с трассы в кювет, а затем врезалась в скалу. За рулем был 49-летний местный житель, который не имел прав на управление - его лишили водительского удостоверения.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.