В Алтайском крае провели спасательную операцию по переселению рыбы

"Переселение" рыбы. Скриншот видео "Каменских известий"

В понедельник, 2 января в Камне-на-Оби провели настоящую спасательную операцию по переселению рыбы из одной реки в другую.

Спасением занималась каменская рыбоохрана совместно с рыбзаводом и общественностью. На протяжении нескольких часов они вычерпывали рыбу из реки Суева и перебрасывали молодь в Обь, сообщают «Каменские известия».

– В общей сложности мы вывезли 4,5 тонны рыбы, совершили восемь рейдов. В каждый из них в бочках вывозили по 300-400 килограммов молоди. 16 бочек было перевезено в Обь до полуночи, — рассказывает государственный инспектор Алтайского отдела рыбоохраны Николай Рахманов.

Как оказалось, еще под конец года специалисты заметили, что рыба дошла до родника в районе улиц Никитина и Береговой. Все из-за того, что река местами промерзла до дна. Конечно, пришлось местами продолбить лед, чтобы рыба не задохнулась, но все равно последствия морозов могли быть печальными. Поэтому было принято решение вывезти основную массу.

– Остальная рыба смогла отдышаться, - добавляет Рахманов.