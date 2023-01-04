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НовостиОбщество4 января 2023 11:01

Министр соцзащиты Алтайского края показала свои новогодние подарки

Ей подарили маринованные помидоры, картину и сало
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Подарки министру. Скриншот страницы Натальи Оськой

Подарки министру. Скриншот страницы Натальи Оськой

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина показала какие подарки получила на Новый год.

– Хочу поделиться самыми оригинальными новогодними подарками: пакетик тыквенных семечек (полезные и натуральные); селедка (очень вкусного посола), кусочек сала (по особому рецепту), картина из шерсти (сделана человеком с тяжелыми расстройствами) ну и самый оригинальный - банка с помидорами! – рассказала министр на своей странице во «Вконтакте».

Оськина призналась, что новогодние подарки буквально довели ее до слез своей трогательностью и душевностью.