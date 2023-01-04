Министр соцзащиты Алтайского края показала свои новогодние подарки

Подарки министру. Скриншот страницы Натальи Оськой

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина показала какие подарки получила на Новый год.

– Хочу поделиться самыми оригинальными новогодними подарками: пакетик тыквенных семечек (полезные и натуральные); селедка (очень вкусного посола), кусочек сала (по особому рецепту), картина из шерсти (сделана человеком с тяжелыми расстройствами) ну и самый оригинальный - банка с помидорами! – рассказала министр на своей странице во «Вконтакте».

Оськина призналась, что новогодние подарки буквально довели ее до слез своей трогательностью и душевностью.