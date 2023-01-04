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НовостиОбщество4 января 2023 5:42

На месте реконструкции моста в Барнауле проверяют прочность грунта

Специалисты проводят тест с давлением
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Реконструкция моста в Барнауле

Реконструкция моста в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Подрядная организация, проводящая реконструкцию моста в Барнауле, приступила к исследованию грунта на прочность.

Суть проверки заключается в том, что к анкерным сваям крепят балки, нагруженные железобетонными плитами. Затем с помощью домкратов на конструкцию оказывают давление более 200 тонн.

– Конструкция остается в статичном положении в течение суток. Если за это время не происходит деформации, испытание считается пройденным, - поясняют в пресс-центре мэрии.

Аналогичный тест должны провести для всех опор. Это может гарантировать прочность путепровода при эксплуатации в будущем.